В Совете Федерации заявили, что российские школьники будут изучать основы боевого применения беспилотников

В российских школах с 1 сентября в рамках курса начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников, заявил РИА Новости зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам Шейкина, соответствующее предложение «было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России». «Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения», — утверждает он.

В ответе Минобороны РФ, который сенатор предоставил РИА Новости, говорится, в рамках программы предусмотрено «изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

«Программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ с сентября текущего года», — следует из документа.

Внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками в конце апреля призвал президент России Владимир Путин.

В начале июня «Важные истории» писали, что российские школы начали закупать «учебные беспилотники» и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами. На сайте Госзакупок изданию удалось обнаружить заявки на закупку такого оборудования от школ из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска и Южно-Сахалинска.

С 1 сентября 2023 года курс «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в российских школах будет включать в себя начальную военную подготовку. Ранее сообщалось, что ученики 10-11 классов будут изучать правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказанию первой помощи в бою.

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