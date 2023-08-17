Холдинг «Газпром-медиа» отказался продлевать права на бренд «Эхо Москвы». Их собирается получить МИА «Россия сегодня»

Представители «Газпром-медиа» на совете директоров ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» проголосовали против продления ее прав на товарный знак «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

8 августа стало известно, что подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». При этом его логотип полностью совпадает с логотипом ликвидированной радиостанции. В пресс-службе агентства заявили, что подали заявку на регистрацию бренда в связи с истечением срока регистрации товарного знака у предыдущего владельца.

«Представители „Газпром-медиа“ проголосовали против продления. Значит, имеем дело со сговором, а не с ошибкой. Добровольно отказываются от миллионной (в долларах) собственности. Какие предприимчивые», — прокомментировал решение мажоритарных «Эха» Венедиктов.

В «Газпром-медиа» заявили, что считают целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», поскольку прекратившая работу радиостанция генерирует убытки.

«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО „Эхо Москвы“ в его нынешнем состоянии Алексеем Венедиктовым сильно преувеличена», — заявили в холдинге.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года радиостанция «Эхо Москвы» была заблокирована, а затем ликвидирована. Это произошло после того, как Генпрокуратура отправила редакции предписание, в котором утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о . Частоту «Эха Москвы» получила радиостанция Sputnik, которая входит в МИА «Россия сегодня».