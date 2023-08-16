В Беларуси зарегистрировали «образовательную» организацию «Группа Вагнера», сообщила «Ротонда» со ссылкой на данные регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси.

Белорусское издание «Зеркало» отметило, что «Группа Вагнера» с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около семи с половиной тысяч российских рублей) была зарегистрирована 4 августа в Осиповичском райисполкоме. Адрес юрлица — деревня Цель, там же находится лагерь ЧВК, куда наемники переместились после мятежа.

Согласно реестру, «Группа Вагнер» заявила, что основным и единственным видом деятельности организации является «образовательная деятельность» — она проходит под кодом 85590, пишет «Ротонда». В эту подгруппу входят учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

Во второй половине июля стало известно, что Могилевский облисполком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 белорусских рублей. Основным видом деятельности компании было заявлено «управление недвижимым имуществом». Ее владелец — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководителем указан Евгений Пригожин.

Часть наемников ЧВК Вагнера после попытки мятежа Евгения Пригожина переместилась в Беларусь, где, как утверждает Минобороны РБ, занялась подготовкой белорусских военных. По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», на территории страны могут находиться около четырех с половиной тысяч наемников ЧВК Вагнера. Ранее член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до десяти тысяч наемников.

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