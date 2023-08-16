МИД РФ отказался продлить визу нидерландской журналистке Еве Хартог, которая сотрудничает с Politico. Она живет в Москве 10 лет

Министерство иностранных дел России отказалось продлить визу журналистке из Нидерландов Еве Хартог. Об этом она сообщила в колонке для издания De Groene Amsterdammer.

По словам журналистки, о своем решении МИД сообщил ей в начале августа, через несколько дней после оглашения приговора Алексею Навальному по делу об «экстремизме». Хартог освещала это дело и вместе с другими журналистами ездила на последнее заседание в колонию.

«Мне сообщили в МИД России, что впервые за десять лет мне не продлили визу. Решение было принято „компетентными органами“. Никаких объяснений мне не предоставили. Мне дали шесть дней на то, чтобы закончить мою жизнь», — написала Хартог. Она предположила, что решение не продлевать визу приняли российские спецслужбы.

Как пишет «Радио свобода», Ева Хартог живет в Москве с 2013 года. Сначала она работала редактором в The Moscow Times, а c 2017 по 2019 год была главным редактором издания. Сейчас Хартог пишет для журнала De Groene Amsterdammer, а также для европейского подразделения издания Politico.

В конце марта 2023 года в Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. В ФСБ заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Освободить журналиста потребовали крупнейшие американские СМИ и власти США.

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