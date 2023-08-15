Бывший агент ФБР признался в суде, что по поручению Дерипаски собирал компромат на Потанина

Бывший глава отдела контрразведки в ФБР Нью-Йорка Чарльз Макгонигал признал, что после отставки работал на российского бизнесмена Олега Дерипаску и собирал компрометирующие данные о его конкуренте, президенте «Норникеля» Владимире Потанине. Об этом Макгонигал заявил в суде в Нью-Йорке.

«Я договорился… о сборе из открытых источников уничижительной информации о российском олигархе Владимире Потанине, деловом конкуренте Олега Дерипаски», — сказал Макгонигал (его слова приводит CNN). По его словам, собранную информацию могли использовать, чтобы «попытаться включить Потанина в санкционный список США».

В суде 55-летний Макгонигал признал вину в сговоре с целью нарушения санкций США против Дерипаски, который попал под ограничения американских властей в 2018 году. Он заявил, что «глубоко раскаивается» в своих действиях. Бывший офицер ФБР заявил, что получил 17,5 тысячи долларов за помощь Дерипаске, пишет Reuters.

Как отмечает Associated Press, помощник прокурора США Ребекка Делл заявила, что Макгонигал также пыталась помочь Дерипаске выйти из санкционного списка и вместе с сообщниками обсуждал поиск файлов, раскрывающие скрытые активы конкурента Дерипаски на 500 миллионов долларов.

В январе Минюст США сообщил, что задержал бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова по ряду обвинений, в том числе о нарушений санкций и отмывании денег. По версии следствия, в 2019 году они пытались добиться отмены санкций в отношении Дерипаски, а в 2021 году согласились провести расследование в отношении его конкурента. О том, что речь идет о Потанине, первым сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Вынесение приговора Макгонигалу намечено на 14 декабря, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Олег Дерипаска и Владимир Потанин — крупнейшие акционеры «Норникеля». Они с 2008 года конфликтуют из-за контроля над компанией.

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