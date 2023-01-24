Власти США арестовали бывшего агента ФБР по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. Его подозревают в работе на Олега Дерипаску

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Бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего советского и российского дипломата Сергея Шестакова заподозрили в работе на бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом сообщил Минюст США.

Макгонигал и Шестаков были арестованы 21 января в Нью-Йорке. Им вменяют нарушение санкций США, введенных против России, сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, сговор с целью отмывания денег, а также отмывание денег. По каждому из этих пунктов обвинения им грозит до 20 лет тюрьмы. Шестакова также обвиняют в даче ложных показаний ФБР.

Согласно документам суда, Макгонигал до 2018 года возглавлял департамент контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР. До выхода на пенсию он руководил расследованиями в отношении российских бизнесменов, в том числе Дерипаски.

В свою очередь Шестаков — бывший советский и российский дипломат, впоследствие получивший гражданство США и работавший переводчиком в судах и государственных учреждениях.

По версии следствия, в 2019 году Макгонигал и Шестаков попытались добиться отмены санкций в отношении Дерипаски, которые власти США ввели в 2018 году. Через два года бывший агент ФБР и переводчик согласились провести расследование в отношении конкурента российского бизнесмена. Переговоры об этой работе обвиняемые вели с сотрудником Дерипаски, пытаясь скрыть причастность самого предпринимателя.

«Агентство» со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что в переписке с сотрудником бизнесмена, который ранее работал в российском МИДе и мог быть агентом спецслужб РФ, Макгонигал и Шестаков называли Дерипаску фразами «большой парень», «клиент» и «вы знаете кто».

По информации издания, в 2021 году посредник бизнесмена поручил обвиняемым узнать о связях конкурента с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить Дерипаска. Кроме того, миллиардер хотел узнать, есть ли у конкурента активы за пределами России и второе гражданство. В итоге Макгонигал и Шестаков нашли в даркнете данные о скрытых активах конкурента Дерипаски на 500 миллионов долларов.

Ранее прокуратура США уже обвиняла российского миллиардера Олега Дерипаску в уклонении от санкций, введенных против него министерством финансов США. По версии ведомства, в этом ему помогали гражданка России Наталья Бардакова и жительница Нью-Джерси Ольга Шрики. Среди прочего, как заявляли американские власти, в 2020 году они помогли подруге бизнесмена Екатерине Ворониной приехать в США и родить в стране ребенка. По данным прокуратуры, Дерипаска потратил 300 тысяч долларов, «чтобы его ребенок мог получить гражданство США по праву рождения».