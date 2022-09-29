Олега Дерипаску обвинили в уходе от американских санкций. По версии прокуратуры, он потратил 300 тысяч долларов, чтобы его ребенок родился в США

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Сергей Бобылев / ТАСС

Прокуратура США обвинила российского миллиардера Олега Дерипаску в уклонении от санкций, которые в апреле 2018 года против него ввело министерство финансов США.

Согласно судебным документам, Олег Дерипаска («он же », заявили в американском Минюсте) пытался обойти введенные ограничения, для чего нанял гражданку РФ Наталью Бардакову и жительницу Нью-Джерси, бывшую сотрудницу своей американской инвесткомпании Basic Element Ольгу Шрики. Первая из них, по версии следствия, действовала из России, вторая — в США.

Прокуратура утверждает, что Дерипаска через компанию Gracetown управлял тремя элитными объектами недвижимости в США, а Ольга Шрики помогла ему продать за три миллиона долларов музыкальную студию в Калифорнии, которой миллиардер владел через ряд подставных компаний. Эти деньги Шрики пыталась вывести на счет компании Дерипаски в России. Наталья Бардакова, по версии следствия, руководила Шрики, например, с мая 2018 года по 2020 год она просила купить iPhone, а также отправить цветы и подарки знакомым бизнесмена в США и Канаде.

В судебных документах сказано, что Шрики отправила две корзины цветов в том числе 33-летней Екатерине Ворониной («она же Екатерина Лобанова»), которую следователи называют подругой Дерипаски и матерью его ребенка. В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска находится в отношениях с Ворониной с 2015 года.

Примерно в 2020 году Шрики и Бардакова помогли Ворониной приехать в США из России, чтобы, как заявили в прокуратуре, «она могла родить совместного с Дерипаской ребенка в США». В ведомстве отметили, что Дерипаска потратил 300 тысяч долларов, «чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и получить гражданство США по праву рождения».

Следователи считают, что Воронина получила американскую визу якобы для десятидневной туристической поездки, а в итоге осталась в США примерно на шесть месяцев. После рождения ребенка, говорят в прокуратуре, Воронина, Шрики и Бардакова попытались скрыть настоящее имя отца ребенка, незначительно изменив написание его фамилии.

В качестве доказательств обвинение привело фрагменты переписки между четырьмя обвиняемыми и данные о банковских переводах.

В 2022 году, Шрики и Бардакова пытались помочь Ворониной вновь приехать в США, чтобы родить «второго совместного с Дерипаской ребенка». Власти США отказали Ворониной во въезде. По версии следствия, во время общения с агентами министерства внутренней безопасности США она дала ложные показания. Ее отправили в Стамбул, через который она прилетела в США из России.

Прокуратура США обвинила Дерипаску, Бардакову и Шрики в сговоре с целью нарушения санкций, за что предусмотрено до 20 лет лишения свободы, отдельно Шрики — в уничтожении документации (до 20 лет), а Бардакову и Воронину — в даче ложных показаний (до пяти лет). Утром 29 сентября Шрики арестовали.

На момент публикации заметки Олег Дерипаска или его представители не комментировали обвинения, выдвинутые властями США.

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