Источник Forbes заявил, что Дерипаска мог нанять бывшего агента ФБР для сбора компромата на Потанина

Конкурентом, в отношении которого по заказу миллиардера Олега Дерипаски собирали компромат бывший агент ФБР и бывший российский дипломат, мог быть президент «Норникеля» Владимир Потанин. Об этом американскому журналу Forbes рассказал источник, знакомый с ситуацией.

23 января Минюст США сообщил об аресте бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова по ряду обвинений, в том числе о нарушений санкций и отмывании денег.

По данным американских властей, Макгонигал и Шестаков сотрудничали с Дерипаской. Среди прочего, утверждается, что по заказу миллиардера они собирали компромат на конкурента Дерипаски. В судебных документах он обозначен как «Олигарх-2».

Дерипаску интересовала информация о связи конкурента с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить бизнесмен. Кроме того, Макгонигал и Шестаков должны были найти данные об активах «Олигарха-2» за пределами России и наличии у него второго гражданства. В итоге Макгонигал нашел в даркнете данные о скрытых активах конкурента Дерипаски на 500 миллионов долларов, следует из обвинительного заключения.

По словам источника Forbes, «Олигарх-2» — это Владимир Потанин, а российская корпорация, контроль над которой намеревался получить Дерипаска — это «Норникель».

«Дерипаска собирал материалы для подачи иска к Потанину в суд Лондона», — утверждает собеседник Forbes. Он считает, что таким образом Дерипаска собирался заставить Потанина заключить новое соглашение по разделу акций «Норникеля».

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Владимир Потанин и Олег Дерипаска — «Норникеля». Конфликт между ними за контроль над компанией продолжается с 2008 года.

Урегулировать так называемые «никелевые войны» пытался еще один российский миллиардер Роман Абрамович и его партнеры, купив у Потанина небольшой пакет акций (около 4%). В 2018 году компания, связанная с Потаниным, попыталась выкупить у Абрамовича долю в «Норникеле», из-за чего Дерипаска обратился в суд. Он обвинил бизнесменов в сговоре (те обвинения отрицали) и оспорил сделку. Высокий суд Лондона встал на сторону Дерипаски.

Как отмечает Forbes, ситуация вокруг «Норникеля» будет обостряться, поскольку срок действия последнего соглашения между акционерами истек 1 января 2023 года.

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