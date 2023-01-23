«Страны Запада разрушают свои ценности». Владимир Потанин сравнил санкции с конфискацией активов после революции 1917 года Главное из интервью бизнесмена РБК

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О санкциях

Санкции абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны. Но кто сейчас уже на это смотрит? Сейчас идет процесс разрушения правил. Такая ситуация является стрессовой для страны в целом, людей, экономики и системы. Но система оказалась на удивление устойчивой к такому воздействию.

О конфискации российских активов на Западе

Конфискация является скрытой или явной формой воровства. Страны коллективного Запада, которые построили свое общество на определенных ценностях, в числе которых краеугольным было уважение к частной собственности, — они это разрушают. Они это делают напрасно. И это по ним ударит. А нам не надо это повторять. Мы свою прививку получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привели по совокупности к плохим последствиям.

О предложениях конфисковать имущество уехавших из страны россиян

Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно. Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные. Это же наша сила, а не слабость, их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает.

О национализации имущества иностранных компаний

У нас в принципе экономика скорее страдает от излишнего государственного участия, поэтому новая национализация, на мой взгляд, идет вразрез в целом с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны. Не нужно нам плодить лишнюю государственную собственность, особенно в таких областях, как торговля, хайтек и прочее. Не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран.

О бизнесе

Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это какие-то дружественные страны и партнеров. Где-то это получается, где-то пока нет. В целом это серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий.

И снова о санкциях

Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Там [на Западе] они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим.

Полностью интервью Владимира Потанина РБК — здесь.

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