Google начал блокировать корпоративные сервисы для российских компаний, находящихся под санкциями

Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для находящихся под санкциями российских компаний, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

По их словам, корпорация начала блокировку сервисов в ночь на 10 августа. В результате сотрудники российских компаний (каких именно, не уточняется) потеряли доступ к корпоративной почте и документам, которые хранились в Google Doсs. Один из источников издания заявил, что Google аргументировала блокировку тем, что компании якобы рассылали «спам-сообщения».

Руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace) Кирилл Винокуров подтвердил, что корпорация может блокировать аккаунты, нарушающие правила сервисов, в том числе за массовую рассылку сообщений, однако, по его словам, на коммерческих версиях сервисов Google предусмотрен большой запас по отправке и получению писем.

Также Винокуров добавил, что не наблюдает массовой блокировки российских фирм со стороны Google. Источник газеты, близкий к корпорации, также заявил, что изменений в доступе к имеющимся сервисам Workspace в России «намеренно не вводилось».

Источники «Коммерсанта» также рассказали, что сервисами Google в России в основном пользовались компании малого и среднего бизнеса. По данным одного из собеседников издания, сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace. «Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например, „Яндекса“, надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке», — пояснил он.

После начала полномасштабной войны в Украине многие западные компании сократили свое присутствие в России или вовсе ушли с российского рынка. Так, 10 августа 2023 года корпорация Microsoft направила своим бизнес-клиентам в России уведомление о том, что осенью перестанет продлевать корпоративные подписки. В службе поддержки Microsoft РИА Новости сообщили, что решили не продлевать действующие подписки в соответствии с решением компании, принятым в марте 2022 года. Тогда компания приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России.

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