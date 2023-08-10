Microsoft с 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Корпорация Microsoft направила бизнес-клиентам в России уведомление о том, что осенью перестанет продлевать корпоративные подписки. Первым об этом сообщило отраслевое агентство TelecomDaily.

«Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft настоящим уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки», — говорится в сообщении техподдержки Microsoft Online Services одному из клиентов.

Представитель Microsoft заявил журналу Forbes, что компания «приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США».

В службе поддержки Microsoft сообщили РИА Новости, что решили не продлевать действующие подписки в соответствии с решением компании, принятом в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда компания приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России.