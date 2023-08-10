СБУ: четверо сообщников Медведчука получили тюремные сроки по делу о подготовке госпереворота в Украине

Суд в Украине приговорил четырех человек к срокам от пяти до 10 лет лишения свободы по обвинению в подготовке государственного переворота в стране. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ называет осужденных сообщниками бывшего депутата Верховной рады и лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их признали виновными в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя (часть 1 статьи 109 УК Украины).

В сообщении говорится, что среди осужденных — гражданин России, военный разведчик по специальности, находившийся на «прямой связи» с представителями администрации президента России и российских спецслужб. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. При этом на сайте прокуратуры Ивано-Франковской области говорится, что россиянину назначили 10 лет колонии заочно.

По версии следствия, обвиняемые планировали «синхронизировать» госпереворот с началом полномасштабного вторжения российской армии, чтобы таким образом помочь властям РФ в оккупации Украины. СБУ утверждает, что фигуранты дела хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах, они должны были инициировать проведение в украинской столице так называемого национального собрания. На нем планировалось утвердить «резолюцию» об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае провала этого плана они планировали перейти к «силовому сценарию», говорится в сообщении СБУ. Для этого обвиняемые формировали «боевое крыло», к которому пытались привлечь около 500 вооруженных людей из числа «поклонников России».

Виктор Медведчук до войны был самым известным в Украине пророссийским политиком. Его называют кумом Путина: он рассказывал, что президент РФ является крестным отцом его дочери. В 2021 году власти Украины обвинили Медведчука в госизмене и отправили под домашний арест. После начала войны политик сбежал из-под домашнего ареста. В апреле Зеленский заявил о его задержании, а в сентябре его передали России в рамках обмена пленными.

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