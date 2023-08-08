Латвия усилит режим охраны границы с Беларусью

Латвия с 11 августа усилит режим охраны границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса, с Россией и Беларусью. Об этом сообщило правительство Латвии.

Приказ предусматривает, что Государственная пограничная охрана при поддержке военных и сотрудников Госполиции усилит контроль за латвийско-белорусской границей.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — объяснили латвийские власти.

МВД Латвии уточнило, что из Литвы и Польши поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

По данным властей Латвии, с 11 августа 2021 года 14 тысяч человек пытались пересечь границу страны вне пунктов пропуска. При этом по гуманитарным соображениям с января 2023-го в Латвию въехали 282 человека, в том числе 117 детей.

В 2021 году на границе Беларуси и Евросоюза резко вырос поток мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Европу. В ЕС вину за миграционный кризис возложили на власти Беларуси, утверждая, что белорусские правоохранительные органы не только не пытаются остановить нелегальных мигрантов, но и специально привозят их в приграничную зону.

Из-за миграционного кризиса Литва и Латвия объявляли режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Беларусью. Литва и Польша построили заборы на границе.

Летом 2023 года Польша начала усиливать границу с Беларусью после того, как туда начали перемещаться наемники . 1 августа Минобороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минск это отрицал. После этого Польша перебросила к границе с Беларусью боевые вертолеты двух бригад польской армии.