Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией

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Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Белоруссией, из-за ситуации с незаконными мигрантами. Об этом сообщает Delfi.

Чрезвычайная ситуация объявлена в примыкающих к границе Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс. Она будет действовать с 11 августа до 10 ноября.

На время действия ЧС на территории этих регионов государственные учреждения не будут принимать заявления на статус беженца. Пограничникам и военным разрешается использовать силу и спецсредства, чтобы возвращать людей, нелегально перешедших границу, назад в Белоруссию.

Только за последние сутки на границе Латвии и Белоруссии были задержаны более 200 человек — в семь раз больше, чем за весь 2020 год.

В соседней с Латвией Литве режим ЧС действует с конца июля. Страна начала строительство забора на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как Александр Лукашенко заявил, что Минск более не намерен «защищать Европу» от мигрантов. После этого, по данным СМИ, белорусские пограничники получили негласные указания не оказывать значительных препятствий людям, пытающимся незаконно пересечь границу.

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