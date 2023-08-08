Авторы нового учебника истории заявили, что закон об «иноагентах» появился в России только в 2022 году. На самом деле его первую версию приняли 10 годами ранее

В новом учебнике истории России, по которому с сентября 2023 года предмет начнут преподавать старшеклассникам, утверждается, что закон об «иностранных агентах» приняли в стране только в 2022 году. Внимание на это обратил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Фотографии страниц учебника накануне опубликовали российские СМИ, в том числе РБК. Об «иноагентах» упоминается в 37-м параграфе под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция ( )», на 409-й странице.

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«Любопытные детали. Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, оно обязано зарегистрироваться как иностранный агент. У нас такой закон был принят лишь в 2022 году , в то время как, например, в США соответствующий „Закон об иностранных агентах“ („F.A.R.A.“) действует с 1930-х годов. Вот что означает приставка „иноагент“, которую сейчас иногда вы можете увидеть в публикации напротив фамилии того или иного политика, блогера или журналиста», — говорится в учебнике.

«Вот в новом учебнике по истории пишут, что закон об иностранных агентах появился в 2022 году. А я с „Медиазоной“ был признан иностранным агентом в сентябре 2021 года», — отметил Смирнов.

Первый закон об «иностранных агентах» был принят в России в 2012 году. Первой организацией, попавшей в соответствующий реестр, согласно данным Минюста РФ (.pdf), стала «Евразийская антимонопольная ассоциация», объявленая «иноагентом» 27 июня 2013 года.

В последующие 10 лет власти России ужесточали законодательство об «иноагентах». Всего в реестр с 2013 года попали 649 организаций и физических лиц. По оценкам «ОВД-Инфо», исключены из этого списка были 162 человека и организации.