Навального в 18-й раз отправили в ШИЗО. За год он почти 200 дней провел в камере размером два на три метра

Администрация колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области отправила российского политика Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО) на 14 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Алексея сразу после приговора снова поместили в ШИЗО. До этого его тоже держали там, он вышел как раз перед приговором», — написала Ярмыш в твиттере.

По ее словам, Навального поместили в ШИЗО сразу после того, как Мосгорсуд на выездном заседании, прошедшем в колонии в Мелехово, вынес политику 19-летний приговор по делу об «экстремизме».

Ярмыш отметила, что Навального отправляют в изолятор в 18-й раз, и в сумме он проведет в ШИЗО 207 дней. Впервые Навального отправили в изолятор почти год назад, 15 августа 2022 года, вскоре после перевода в колонию в Мелехово.

Мосгорсуд 4 августа приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии «особого режима» по новому «экстремистскому» делу. Также ему назначили штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы после освобождения на три года и запрет публиковать обращения и иные материалы в интернете на 10 лет, обратили внимание «Важные истории».

По делу также осудили бывшего технического директора «Навальный Live» Даниэля Холодного — ему назначили восемь лет в колонии общего режима. Холодному запретили делать публикации в интернете на четыре года и назначили ограничение свободы на год.

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