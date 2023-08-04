В Польше задержали шестнадцатого подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали гражданина Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, задержанного зовут Михаил А. Он занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Подозреваемого арестовали.

Агентство PAP со ссылкой на данные ABW пишет, что 39-летнего белоруса задержали 1 августа. В 2008-2010 годах он работал в Москве, а затем переехал Петербург. В России подозреваемый был осужден на шесть лет лишения свободы. В 2021 году Михаил А. приехал в Польшу и связался с координатором «шпионской сети.»

По данным следствия, выполняя задания, белорус принимал меры предосторожности: часто менял место жительства и уничтожал следы своей преступной деятельности.

Каминьский отметил, что это уже 16-й подозреваемый в причастности к российской «шпионской сети» в стране.

О задержании первых подозреваемых в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило в середине марта. Их задержали после того, как на железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Они были установлены, в том числе в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину.

В июле Gazeta Polska сообщила, что всего польские спецслужбы задержали по обвинению в шпионаже 15 человек, в том числе граждан России, Беларуси и Украины. По данным издания, члены «шпионской сети» планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины.

Сообщалось, что один из задержанных — российский хоккеист, играющий в одном из клубов Первой лиги. По данным Gazeta Wyborcza, задержанного зовут Максим С. Sports.ru отмечал, что с 2021 года в составе команды «Заглебе» выступает 20-летний россиянин Максим Сергеев.