Курс евро на торгах Московской бирже превысил 104 рубля. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года.

Курс доллара также впервые с весны 2022 года поднялся до 95 рублей.

Биржевой курс российского рубля продолжает снижение в течение нескольких недель. 6 июля курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше психологической отметки в 100 рублей. 17 июля курс евро превысил 102 рубля, а 2 августа поднялся выше 103 рублей.

Биржевые аналитики указывали на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке.

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