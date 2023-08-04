Кадыров опубликовал семейную фотографию. «Важные истории» нашли на ней его «вторую жену»
Издание «Важные истории» утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров впервые опубликовал семейную фотографию, на которой присутствует Фатима Хазуева, которую журналисты называют «второй женой» Кадырова.
Фотография появилась в сторис в инстаграме пользователя ya_pomoshnik_kra_95, в котором ранее уже появлялись комментарии Кадырова. «Важные истории» называют аккаунт личным инстаграмом главы Чечни.
На групповой фотографии, как пишет издание, Фатима Хазуева — крайняя слева — держит за руку старшего сына Кадырова Ахмата. На снимке также присутствуют сыновья и дочери Кадырова, а также его официальная жена Медни. Глава Чечни опубликовал снимок в честь дня рождения своей матери Аймани Кадыровой (она также присутствует на фото).
Издание «Проект» в 2021 году впервые сообщило, что, по данным разных источников, у Рамзана Кадырова есть «вторая жена». По информации издания, это уроженка чеченского села Махкеты Фатима Хазуева. Они познакомились в 2006 году на «первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне», где 15-летняя Хазуева заняла второе место. На «вторую жену» Кадырова зарегистрированы квартиры в Москве. Также она владеет дворцом в Грозном, который расположен напротив рабочей резиденции Кадырова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование «Проекта» о «второй жене» Размана Кадырова, заявил в апреле 2021 года, что поводов проверять источники дохода главы Чечни нет: «Расследование — это одно, а декларирование — это другое». В то же время Первый канал удалил репортаж 2006 года о конкурсе красоты в Чечне, в котором фигурировала Фатима Хазуева. После публикации расследования сайт «Проекта» подвергся хакерской атаке, из-за чего публикация оказалась недоступна.