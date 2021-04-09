Первый канал удалил репортаж о конкурсе красоты в Чечне со «второй женой» Кадырова

Первый канал удалил со своего сайта репортаж 2006 года о конкурсе красоты в Чечне, в котором фигурирует Фатима Хазуева, по утверждению издания «Проект», вторая жена Рамзана Кадырова.

На это обратило внимание само издание, которое 7 апреля выпустило расследование о женах главы Чечни и их имуществе. «Проект» пишет, что репортаж Первого канала — это единственный известный материал, в котором Хазуева отчетливо показана.

Страница репортажа «В Грозном выбрали королеву красоты» выдает ошибку, последняя доступная ее веб-копия датируется 2017 годом.

В удаленном репортаже был показан скромный семейный быт на тот момент 14-летней Фатимы. Также там фигурировал ее отец, который говорил: «Не хватало, чтобы они (конкурсантки) еще в купальниках ходили». Маловероятно, что репортаж удалили случайно, потому что 15 лет назад телевизионщики подготовили четыре материала о конкурсе, а вырезали лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны.

В расследовании «Проекта» утверждается, что в собственности Фатимы Хазуевой находятся несколько квартир в Москве, а также дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Рамзана Кадырова. Что касается законной супруги главы Чечни Медни Кадыровой, она пользуется фальшивым паспортом, на который оформлены еще несколько квартир в Москве, утверждает «Проект». По данным издания, на двух жен Кадырова зарегистрирована недвижимость общей стоимостью почти 800 миллионов рублей.

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