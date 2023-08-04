Экспертов МАГАТЭ пустили на крыши энергоблоков Запорожской АЭС, где заметили непонятные предметы. Там нет взрывчатки
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили крыши третьего и четвертого энергоблоков Запорожской атомной электростанции в аннексированном Энергодаре и не обнаружили там мин или взрывчатых веществ. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Экспертам предоставили доступ на площадку 3 августа после неоднократных запросов. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели крыши двух энергоблоков и крыши машинных залов. Эксперты организации рассчитывают получить доступ к остальным четырем энергоблокам ЗАЭС.
Сотрудники агентства посетили крыши после того, как на ЗАЭС провели девятую ротацию экспертов МАГАТЭ. «В ночь перед ротацией группа сообщила, что слышала серию детонаций вблизи станции», — говорится в сообщении агентства.
За прошедшую неделю группа МАГАТЭ провела дополнительные инспекции и обходы на Запорожской АЭС. После обхода периметра площадки 1 августа группа подтвердила, что мины, впервые замеченные 23 июля, все еще находятся на месте. Никаких новых мин или взрывчатых веществ в ходе обходов за прошедшую неделю не замечено.
Власти Украины заявили в июле, что российские силы готовят провокацию на Запорожской АЭС. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что украинские войска готовятся атаковать станцию в ночь на 5 июля. Никаких происшествий в указанное время на АЭС не зафиксировали. При этом на спутниковых снимках АЭС на крыше энергоблока № 4 заметили посторонние неопознанные предметы, появившиеся в ночь на 5 июля.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.