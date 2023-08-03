Зеленский: с начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе

С начала полномасштабного вторжения войска России запустили по территориям Украины как минимум 1961 беспилотник типа «Шахед». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 526-го дня войны.

По его словам, «значительную часть» запущенных дронов-камикадзе украинским военным удалось сбить. «К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО», — добавил Зеленский.

Армия РФ активно использует в Украине дроны-камикадзе иранского производства «Шахед-131/136», которые россияне переименовали в «Герань-1» и «Герань-2». Власти Украины регулярно сообщают, что российские военные запускают беспилотники по украинским военным, гражданским и энергетическим объектам.

В конце июля в ВСУ заявили, что российские войска начали использовать иранские дроны «Шахед», выпущенные в России. Производство этих беспилотников расположено на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, показало расследование местных журналистов. В массовой сборке боевых дронов из иранских комплектующих участвуют студенты колледжа, некоторым из них по 15-16 лет.

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