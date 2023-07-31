The Times: Великобритания не признала ЧВК Вагнера террористической организаций из-за мятежа и заявлений Путина о финансировании группировки государством

Евгения Пригожина и заявления Владимира Путина о том, что ЧВК Вагнера финансировалась российским государством, помешали планам Великобритании объявить «Вагнер» террористической организацией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Как отмечает издание, всегда было очевидно, что ЧВК Вагнера играла «ключевую роль» для Путина в Украине и Африке, но формально это была «частная армия». Однако после того, как президент России признал, что вагнеровцы получили от российских властей десятки миллиардов рублей, признать компанию террористической организацией стало еще сложнее, пишет The Times.

По словам источников газеты, внесение ЧВК в черный список «означало бы запретить деятельность организации российского правительства, что было бы крайне необычно и повлекло бы за собой целый ряд дипломатических и юридических сложностей».

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и заместитель министра по вопросам безопасности Том Тугендхат все еще намерены найти возможность запретить ЧВК Вагнера, говорят собеседники The Times. Если это удастся сделать, то уголовно наказуемым станет посещение собраний ЧВК Вагнера, призывы к ее поддержке и публичное ношение ее эмблемы, что поставит компанию в один ряд с такими группировками как «Исламское государство» и «Аль-Каеда», отмечает издание. Это также не позволило бы самой ЧВК Вагнера использовать британские суды «для того, чтобы заставить замолчать журналистов».

Вскоре после мятежа Евгения Пригожина Владимир Путин заявил, что российские власти «полностью» финансировали деятельность ЧВК Вагнера. По словам президента РФ, содержание всей ЧВК «только с мая 2022 года по май 2023 года» обошлось российскому бюджету в 86,3 миллиарда рублей. В эту сумму входили средства на содержание наемников, а также стимулирующие и страховые выплаты. Телеведущий «России 1» Дмитрий Киселев в эфире «Вестей Недели» утверждал, что ЧВК Вагнера получила по государственным контрактам более 858 миллиардов рублей.

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой среди прочего объявила ЧВК Вагнера террористической организацией.

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