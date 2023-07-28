Опубликовано видео падения ракеты в Таганроге. Минобороны утверждало, что ее сбила система ПВО

Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят момент падения украинской ракеты в Таганроге. Видео, в частности, опубликовал телеграм-канал Mash.

По данным Mash, на видео — головная часть ракеты С-200 длиной около метра и весом в 220 кг.

Минобороны России утверждало, что удар был нанесен «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. При этом ведомство утверждало, что российская система ПВО обнаружила и перехватила украинскую ракету в воздухе, а на Таганрог упали ее обломки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Ростовской области сработала система ПВО. «Там же система ПВО сработала, все работает, в этом плане все нормально», — сказал он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Читайте также

В центре Таганрога произошел взрыв, пострадали более 10 человек. Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила украинскую ракету

Читайте также

В центре Таганрога произошел взрыв, пострадали более 10 человек. Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила украинскую ракету