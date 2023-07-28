СК возбудил уголовное дело о теракте после взрыва в Таганроге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (стать 205 УК РФ) после взрыва в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении СК говорится, что 28 июля вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей поражающие свойства, территории Таганрога.

В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения облаком 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания, заявили в ведомстве.

Минобороны России сообщало, что удар по Таганрогу был нанесен «переоборудованной в ударный вариант» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российская система ПВО обнаружила и перехватила украинскую ракету, ее обломки упали на территории города.

Что известно об атаке на Таганрог

В центре Таганрога произошел взрыв, пострадали более 10 человек. Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила украинскую ракету

Что известно об атаке на Таганрог

В центре Таганрога произошел взрыв, пострадали более 10 человек. Минобороны РФ заявило, что система ПВО сбила украинскую ракету