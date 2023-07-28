Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы возле захваченной российскими военными Запорожской АЭС, сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

По его словам, представители МАГАТЭ, постоянно находящиеся на Запорожской АЭС, зафиксировали взрывы 26 и 27 июля.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что эксперты организации во время осмотра ЗАЭС 23 июля увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. Мины находились в закрытой зоне, куда у персонала станции нет доступа.

Россия захватила Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. В начале июля 2023 года власти Украины заявили, что российские силы готовят провокацию на АЭС. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что украинские войска готовятся атаковать станцию в ночь на 5 июля. Никаких происшествий в указанное время на АЭС не зафиксировали, при этом на спутниковых снимках АЭС на крыше энергоблока № 4 заметили посторонние неопознанные предметы, появившиеся в ночь на 5 июля.

24 июля стало известно, что энергоблок № 4 Запорожской АЭС перевели в состояние «горячей остановки». В украинской государственной компании «Энергоатом» произошедшее назвали «грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки», а также призвал МАГАТЭ принять меры воздействия на российских военных.