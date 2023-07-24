Власти Украины заявили, что Россия перевела энергоблок № 4 Запорожской АЭС в состояние «горячей остановки». Это может привести к аварии

Украинская государственная компания «Энергоатом» заявила, что энергоблок № 4 Запорожской АЭС, которую контролируют войска РФ, 24 июля перевели в состояние «горячей остановки».

«Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии „холодный останов“», — сказано в сообщении компании.

В «Энергоатоме» указали на риски для ядерной и радиационной безопасности, которые вызваны тем, что оборудование энергоблока № 4 долго простаивало, его не обслужили и не ремонтировали.

«Энергоатом» назвал действия российских сил «нарушением ядерного законодательства Украины», а также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры воздействия на российских военных.

Одновременно с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации во время осмотра ЗАЭС 23 июля увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции, пишет ТАСС. Мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции.

Компания «Энергоатом» с начала июля предупреждала, что власти России готовятся перевести один из энергоблоков в режим «горячей остановки». В МАГАТЭ также говорили о таких планах РФ, что создает риски для ядерной и радиационной безопасности. Глава «Энергоатома» Петр Котин предполагал, что в случае перевода четвертого энергоблока в состояние «горячей остановки» на станции может произойти авария.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. В начале июля 2023 года власти Украины заявили, что российские силы готовят провокацию на АЭС. Российская сторона, в свою очередь, утверждала, что украинские войска готовятся атаковать станцию в ночь на 5 июля. Никаких происшествий в указанное время на АЭС не зафиксировали, при этом на спутниковых снимках АЭС на крыше энергоблока № 4 заметили посторонние неопознанные предметы, появившиеся в ночь на 5 июля.