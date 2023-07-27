Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб один человек

В ночь на 27 июля российские войска нанесли новый ракетный удар по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

По его словам, целью атаки стала портовая инфраструктура. Российские ракеты «Калибр» были выпущены с подлодки в акватории Черного моря.

В результате попадания повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Погиб охранник 1979 года рождения.

Командование Воздушных сил ВСУ уточняет, что всего было произведено два пуска крылатых ракет.

Кроме того, по данным украинских военных, из района Приморско-Ахтарска по территории Украины были выпущены восемь иранских дронов-камикадзе «Шахед». Все они были уничтожены силами ПВО в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей, заявили в ВСУ.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту. В ночь на 23 июля центр Одессы подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны, в результате чего был разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО». В Кремле утверждают, что собор повредили украинские «антиракеты».

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