В Русском музее открыли выставку ко дню рождения Тимура Новикова. Часть работ сняли с экспозиции

26 июля в Михайловском замке открылась выставка «Клин Новикова», приуроченная к 65-летию со дня рождения Тимура Новикова, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея. Как отмечает издание, музей не стал организовывать традиционных пресс-показов и анонсировать церемонию открытия.

Ранее сообщалось, что выставку отменили по личному распоряжению нового директора музея Аллы Маниловой. Сотрудники Русского музея говорили, что выставка была запрещена под предлогом того, что в экспозиции были работы с порнографическим содержанием.

По словам художницы Ольги Тобрелутс, в итоге с экспозиции сняли и «запретили к показу» несколько ее картин, а также работы художников Беллы Матвеевой, Маслова&Кузнецова и Егора Острова. Произведение Константина Гончарова, утверждает Тобрелутс, отцензурировали: «в костюме Осла попросили зашить подолом тряпочный член, чтобы не было видно зрителю».

Тимур Новиков — один из самых известных художников второй половины XX века, основатель Новой академии изящных искусств и основоположник неоакадемизма. В Русском музее проходили персональные выставки Новикова как при жизни художника, так и после его смерти 23 мая 2002 года. Выставка «Клин Новикова» должна была открыться 20 июля.

Во второй половине апреля 2023 года замминистра культуры РФ Алла Манилова была назначена генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге. Предыдущий директор музея Владимир Гусев покинул свой пост в феврале и перешел на должность президента музея.

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