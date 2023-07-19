Русский музей отменил уже смонтированную выставку Тимура Новикова. Решение, как сообщается, приняла лично новый директор Алла Манилова

В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова», приуроченную к 65-летию со дня рождения Тимура Новикова, пишет «Бумага» со ссылкой на отдел рекламы музея.

Согласно изданию, торжественное открытие выставки должно было состояться 19 июля. С чем связана отмена, в музее не уточнили.

До этого сообщения об отмене выставки стали появляться в социальных сетях. В частности, искусствовед Ольга Хорошилова написала, что выставку отменили по личному распоряжению нового директора музея Аллы Маниловой. По словам художника Дмитрия Пеликина, Манилова «лично опечатала залы с уже смонтированной экспозицией и запретила открытие выставки».

«Дорогие друзья! Выставку „Клин Новикова“ в Русском музее — запретили! Новый директор Алла Манилова лично опечатала залы! Сегодня открытие не состоится», — написал в своем фейсбуке Олег Маслов, профессор Новой академии изящных искусств, основанной Тимуром Новиковым.

Во второй половине апреля 2023 года замминистра культуры РФ Алла Манилова была назначена генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге. Предыдущий директор музея Владимир Гусев покинул свой пост в феврале после 35 лет работы в связи с истечением контракта. После этого он занял должность президента музея.

Тимур Новиков — один из самых известных художников второй половины XX века, основатель Новой академии изящных искусств и основоположник неоакадемизма. Помимо художественных работ, Новиков известен как основатель музыкальной группы «Новые композиторы», сотрудничавшей с «Поп-механикой» Сергея Курехина, создатель оформления концертов ленинградского Рок-клуба, художник и актер фильма «Асса», а также один из организаторов «Гагарин пати» — одного из первых российских рейвов, который прошел на ВДНХ в 1991 году.

В Русском музее проходили персональные выставки Новикова как при жизни художника, так и после его смерти 23 мая 2002 года. В частности, в 2018 году музей устраивал выставку к 60-летию Новикова.