Замминистра культуры РФ Аллу Манилову назначили директором Русского музея

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова назначена генеральным директором Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении Минкульта.

Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея.

Место Маниловой в министерстве займет Андрей Малышев, который до последнего времени был генеральным директором «Росконцерта».

Предыдущий директор Русского музея Владимир Гусев покинул свой пост в феврале после 35 лет работы в связи с истечением контракта. После этого он занял должность президента музея.

«Фонтанка» еще в конце марта писала, что Манилова станет гендиректором Русского музея, однако тогда в Минкульте это отрицали.

В начале 2022 года Минкульт также сменил директоров Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина. Должности Зельфиры Трегуловой и Марины Лошак заняли Елена Проничева и Елизавета Лихачева, до этого руководившие соответственно Политехническим музеем и Музеем архитектуры имени Щусева.