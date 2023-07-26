Правительство утвердило форму повесток о мобилизации. На них предупреждают об ответственности за неявку и советуют, что взять с собой на войну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил новую форму повесток по мобилизации, сообщает «Парламентская газета». Издание утверждает, что документ вступит в силу 1 августа 2023 года.

Форма повестки опубликована в приложении к постановлению. Как отмечает «Парламентская газета», отличие новых повесток от повесток, которые приходят призывникам-срочникам, в том, что в новой форме упоминается приказ президента РФ об объявлении мобилизации, а также конкретная дата и время, в которые мобилизованный должен прибыть к месту сбора.

«За неявку в указанный срок вы будете нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — также сообщается на повестке. На обороте перечисляются документы и вещи, которые мобилизованный должен взять с собой к месту призыва, в том числе «туалетные принадлежности» и «продукты питания на одни сутки».

Согласно постановлению, уведомление о мобилизации будет дублироваться в электронной форме в Едином реестре военнообязаных и личном кабинете мобилизованного на портале «Госуслуги».

Журналистка Фарида Рустамова обратила внимание, что ранее формы повестки о мобилизации не существовало, хотя сама мобилизация продолжается с сентября 2022 года. Как отмечает журналистка, во время первой волны мобилизации прошлой осенью военкоматы пользовались типовой формой повестки, которые обычно приходят призывникам-срочникам.

Российские власти утверждают, что мобилизация была «частичной» и завершилась в конце октября 2022 года. Однако президент РФ Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

В апреле 2023 года в России приняли закон о реестре военнообязанных и электронных повестках. По оценкам Минцифры, реестр будет создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года, а начнет полноценно использоваться Минобороны с 1 января 2025 года.

25 июля депутаты Госдумы одобрили пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе. Так, призывать в армию будут россиян с 18 до 30 лет, мобилизованным и призывникам с момента вручения повестки будет запрещен выезд за границу, а штрафы за неявку в военкомат будут многократно увеличены.