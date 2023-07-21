«Враг отслеживает чаты». Власти Крыма призвали не снимать Крымский мост во время сигналов тревоги
Советник главы администрации аннексированного Крыма Олег Крючков призвал россиян не снимать Крымский мост во время тревоги.
«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем телеграм-канале.
За полчаса до сообщения Крючкова оперативный штаб Крыма сообщил, что на мосту включили сигнал воздушной тревоги и перекрыли движение. Спустя примерно десять минут движение по Крымскому мосту было возобновлено.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала войны взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. Также была повреждена автомобильная часть моста. Ее восстановление вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил минимум в миллиард рублей.
Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На переправе взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. В результате взрыва также обрушились два автомобильных пролета моста. По официальным данным, погибли четыре человека.