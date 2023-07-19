В Крыму загорелся склад боеприпасов. Жителей четырех населенных пунктов эвакуируют

В ночь на 19 июля на полигоне в Кировском районе аннексированного Крыма начался пожар, из-за которого местные власти начали эвакуацию четырех населенных пунктов. Что стало причиной пожара местные власти не сообщают.

По словам главы администрации Крыма Сергея Аксенова, эвакуировать планируется больше двух тысяч человек. Также Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» в районе пожара.

Согласно телеграм-каналу Mash, пожар начался на складе боеприпасов. Местные жители на протяжении последних двух часов слышат взрывы в радиусе пяти километров от полигона, написал канал.

Советник Аксенова Олег Крючков сообщил, что в регионе был создан Оперативный штаб по ликвидации ЧС.

В ночь на 18 июля аннексированный Россией Крым подвергся атаке беспилотников. По словам Сергея Аксенова, силами ПВО были сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ также сообщило об атаке. Согласно ведомству, сбиты были 17 беспилотников, еще 11 были подавлены РЭБ.

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