Глава аннексированного Крыма и Минобороны РФ сообщили, что полуостров атаковали 28 дронов

В ночь на 18 июля на востоке Крыма девять беспилотников были сбиты российскими средствами ПВО, еще 19 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

О ночной атаке беспилотников на Крым также сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, еще 11 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в министерстве.

Какие объекты были целями беспилотников, не уточняется. На востоке полуострова находится Крымский мост.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения. Автомобильное движение по мосту было остановлено на несколько часов.

Власти России назвали подрыв моста «террористическим актом киевского режима». Президент РФ Владимир Путин пообещал российский «ответ» на атаку.

Украина официально не подтверждала причастность ко взрыву. Источники «Медузы» и других изданий в украинской разведке и СБУ заявляли, что взрыв был совместной операцией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины, а для подрыва моста использовались наводные дроны.