ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины, после того как Москва не ответила на запросы суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в рассмотрении межгосударственной жалобы России на Украину, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Власти РФ пожаловались на Украину в ЕСПЧ в июле 2021 года. Жалоба касалась нарушений прав человека, ответственность за которые, по мнению Москвы, должен понести Киев.

Среди прочего, Россия обвинила Украину в гибели мирного населения во время событий 2014 года в Киеве, Одессе, Донбассе, под Донецком, подавлении свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения страны, а также .

В ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти больше не хотят, чтобы их жалоба была рассмотрена, поскольку неоднократно не отвечали на запросы суда.

Согласно решению суда, в апреле 2022 года РФ предоставила суду более двух тысяч документов в подтверждение своих обвинений. Все они были составлены на русском языке. На запрос о передаче переводов российская сторона не ответила. Также РФ не ответила на отправленное в ноябре 2022-го письмо ЕСПЧ с вопросом, собирается ли Москва дальше настаивать на своей жалобе.

Кроме того, суд счел безосновательным рассмотрение межгосударственной жалобы, поскольку рассматривает почти 8,5 тысячи индивидуальных заявлений по событиям 2014 года, которые произошли в разных регионах Украины, в том числе в Крыму.

Правительство Украины подало в ЕСПЧ не менее девяти жалоб против России. Они в том числе касаются политических убийств предполагаемых противников РФ, аннексии Крыма, крушения малазийского «боинга», захвата украинских судов в Керченском проливе в 2018 году. Сейчас на рассмотрении суда находятся четыре межгосударственные жалобы Украины против России.

ЕСПЧ больше не рассматривает жалобы россиян на нарушения, которые произошли после 16 сентября 2022 года. Это связано с тем, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину РФ вышла из Совета Европы и денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, на основании которой работает ЕСПЧ.

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