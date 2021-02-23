Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России из-за политических убийств, говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В своем заявлении Украина утверждает, что власти России продолжают «целенаправленные убийства предполагаемых противников Российской Федерации».

В жалобе Украины сказано, что спецоперации санкционированы государством, их устраивают как в России, так и за ее пределами, в том числе в странах-членах Совета Европы, «вне ситуации вооруженного конфликта». О каких конкретно преступлениях идет речь, в сообщении ЕСПЧ не сказано.

В правительстве Украины также заявили, что власти России не проводят расследования этих убийств, умышленно скрывают сведения о проведенных операциях и срывают попытки найти виновных. Украинские власти считают, что Россия нарушает вторую статью Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»).

Новая жалоба стала девятой по счету, которую Украина подала в ЕСПЧ против России. Ранее украинские власти подавали заявления в суд в том числе из-за присоединения Крыма к России в 2014 году, крушения малазийского «боинга» под Донецком в 2015 году и захвата украинских судов в Керченском проливе в 2018 году. Сейчас на рассмотрении суда находятся четыре межгосударственных жалобы Украины против России.

Громким политическим покушением последнего времени стала попытка убийства российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого отравили ядом из группы «Новичок». По версии журналистов-расследователей, за покушением стоит группа сотрудников ФСБ России. Российские власти отрицали как свою причастность к отравлению Навального, так и сам факт отравления.