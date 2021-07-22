Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ, возложив на Киев ответственность за гибель мирного населения Донбасса и крушение рейса MH17

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти России обратились в Европейский суд по правам человека с первой межгосударственной жалобой на другое государство — Украину, сообщает Генпрокуратура РФ.

В жалобе приводятся нарушения, ответственность за которые, по мнению Москвы, лежит на Киеве. Это среди прочего гибель мирного населения во время событий 2014 года в Киеве, Одессе, Донбассе, «вследствие незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий», подавление свободы слова, дискриминация русскоговорящего населения страны, а также .

Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.

Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.

Читайте также

На суде по делу MH17 прослушали записи переговоров обвиняемых. Они обсуждали передвижения «Бука» в день крушения самолета

Читайте также

На суде по делу MH17 прослушали записи переговоров обвиняемых. Они обсуждали передвижения «Бука» в день крушения самолета

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег