Власти Санкт-Петербурга не нашли нарушений в работе психоневрологического интерната, где умерли несколько подопечных

Власти Санкт-Петербурга не нашли нарушений в работе психоневрологического интерната № 10, где с 2022 года умерли шесть подопечных, сообщил ТАСС зампредседателя комитета по социальной политике города Александр Любимов.

«Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения», — заявил Любимов.

Он также добавил, что погибшие прожили в ПНИ от трех до пяти лет: «Это очень большой срок. Если бы они умерли на следующий же день, то можно было бы что-то говорить, но нет. Были ли нарушения? Следствие разберется, но пока я не вижу там чего-то такого», — добавил глава комитета по социальной политике.

В апреле 2023 года руководитель Центра паллиативной помощи и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер записала видеообращение, в котором рассказала, что за последнее время в петербургском психоневрологическом интернате № 10 умерли семеро подопечных. После публикации обращения прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По информации «Фонтанки», прокуратура нашла в ПНИ нарушения пожарной и пищевой безопасности, а также отметила, что руководство интерната не вело необходимой работы по комплектованию штата. При этом ведомство не нашло нарушений в условиях содержания жителей интерната.

В свою очередь Федермессер сообщила, что ее фонд перестал получать контракты и льготы в Санкт-Петербурге. По ее словам, это началось после того, как она рассказала о смерти подопечных интерната. «Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: „Это вам за скандал с ПНИ“», — прокомментировала тогда ситуацию Федермессер.

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