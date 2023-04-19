Нюта Федермессер рассказала о смерти семерых подопечных психоневрологического интерната в Петербурге. Прокуратура начала проверку

Руководитель Центра паллиативной помощи и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер записала видеообращение, в котором рассказала, что за последнее время в петербургском психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10 умерли семеро подопечных.

По словам Федермессер, о проблемах в интернате было известно еще полтора года назад.

«Мы говорили и писали, что интернат недоукомплектован кадрами, что не хватает рук для ухода, что все дети крайне истощены и у них белково-энергетическая недостаточность. Всех этих детей можно было спасти. Но они все умерли», — рассказала Федермессер.

Она отметила, что в Петербурге есть волонтеры, которые могли бы временно заменить ухаживающий персонал, но их «практически не пускают в интернаты».

Федермессер предложила «открыть двери» интернатов для волонтеров, а также установить другие показатели эффективности для директоров-опекунов ПНИ, которые прежде всего будет направлены на заботу и развитие подопечных интернатов. Она обратилась к нескольким чиновникам, в том числе председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и другим.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на представителей Федермессер уточнил, что умершим подопечным интерната было от 19 до 27 лет.

После публикации Федермессер прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку, так как в видеообращении «содержатся сведения о возможных нарушениях законодательства».

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обратилась в компетентные органы из-за смерти подопечных интерната.

Читайте также

Систему психоневрологических интернатов нужно срочно реформировать MeduzaCare объясняет, как устроены ПНИ, почему жизнь в них невыносима — и что с этим делать

Читайте также

Систему психоневрологических интернатов нужно срочно реформировать MeduzaCare объясняет, как устроены ПНИ, почему жизнь в них невыносима — и что с этим делать