Нюта Федермессер заявила, что фонд «Вера» перестал получать льготы в Петербурге после ее рассказа о смерти подопечных ПНИ
Руководитель Центра паллиативной помощи и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что ее фонд перестал получать контракты и льготы в Санкт-Петербурге. По ее словам, это началось после того, как она рассказала о смерти подопечных психоневрологического интерната № 10. Об этом она рассказала «Фонтанке».
Федермессер сообщила, что фонд «Вера» начал получать отказы в пользовании помещениями, в размещении социальной рекламы и в бесплатном проезде по магистрали «Западный скоростной диаметр» для своего медицинского транспорта.
«Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: „Это вам за скандал с ПНИ“», — рассказала Федермессер.
Директор фонда «Перспективы» Екатерина Таранченко сказала «Фонтанке», что почти все петербургские ПНИ заявили, что не будут пускать их сотрудников и волонтеров к подопечным, пока фонд не заключит с ними официальные договоры.
«Проекты таких договоров мы предлагали руководству ПНИ еще несколько лет назад, но обсуждать их тогда никто не стал. А теперь мы с каждым интернатом отдельно согласовываем условия договоров. И оказалось, что это можно делать бесконечно. А пока договор не заключен, волонтеров пускают, что называется, с боем. И за каждым волонтером кто-то из персонала ходит и следит, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности на рабочем месте», — рассказала Таранченко.
В середине апреля Федермессер записала видеообращение, в котором рассказала, что за последнее время в петербургском ПНС № 10 умерли семеро подопечных. По ее словам, в Петербурге есть волонтеры, которые могли бы временно заменить ухаживающий персонал, но их «практически не пускают в интернаты». Она обратилась к нескольким чиновникам, в том числе председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
После заявления Федермессер прокуратура Петербурга начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По информации «Фонтанки», прокуратура нашла в ПНИ нарушения пожарной и пищевой безопасности, а также отметила, что руководство интерната не вело необходимой работы по комплектованию штата. При этом ведомство не нашло нарушений в условиях содержания жителей интерната. Прокуратура вынесла директору ПНИ Ивану Веревкину представление, которое сейчас находится на рассмотрении.