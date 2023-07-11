Комитет Думы поддержал поправки ко второму чтению закона о запрете «смены пола». Людям, изменившим гендерный маркер, будут аннулировать брак

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект о .

Комитет также поддержал несколько поправок в документ:

Людям, которые изменили гендерный маркер (графу пол в паспорте), будет запрещено усыновлять детей.

Если в паре, состоящей в официальном браке, один из партнеров сменил гендерный маркер, этот брак будет аннулирован.

Человек, совершивший трансгендерный переход за рубежом, не сможет получить в России паспорт с новым гендерным маркером.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 13 июля.

В первом чтении документ был принят единогласно.

Авторы документа уверяют, что он позволит «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

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