Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «смены пола»
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете «смены пола». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на трансляцию заседания нижней палаты парламента. Законопроект поддержали все 365 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Среди прочего законопроект запрещает изменение гендерного маркера в документах (графа «Пол») без хирургического вмешательства, которое будет возможно только при условии наличия врожденных физиологических аномалий. Также под запрет попадет и гормональная терапия.
Законопроект о запрете «смены пола» внесли в Госдуму в конце мая. Депутаты считают, что он позволит «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».