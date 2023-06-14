Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «смены пола»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете . Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на трансляцию заседания нижней палаты парламента. Законопроект поддержали все 365 депутатов, которые присутствовали на заседании.

Среди прочего законопроект запрещает изменение гендерного маркера в документах (графа «Пол») без хирургического вмешательства, которое будет возможно только при условии наличия врожденных физиологических аномалий. Также под запрет попадет и гормональная терапия.

Законопроект о запрете «смены пола» внесли в Госдуму в конце мая. Депутаты считают, что он позволит «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

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