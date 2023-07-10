Хамовнический суд Москвы закрыл для прессы и слушателей рассмотрение дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сообщили ТАСС в суде.

Закрыть процесс попросил представитель потерпевшей стороны, объяснив, что в деле содержатся порочащие сведения, а в ходе заседаний суда будут разглашены личные данные потерпевших и обстоятельства дела.

Как отмечает ТАСС, обвиняемые — бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский — не возражали против закрытия процесса. Оставить его публичным требовали третий фигурант дела, журналист Life Тамерлан Бигаев и его защита. «Осторожно, новости» уточняют, что адвокаты Бигаева считают, что в деле нет тайн, а речь идет о личной жизни Чемезова.

Сам Бигаев в начале заседания чуть не потерял сознание, пишет «Осторожно, новости». Позже он сказал, что «перенервничал» и помощь ему не нужна.

Расследование о вымогательстве начали после заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева арестовали в конце октября — начале ноября 2022 года.

По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет», который, по словам его создателей, посвящен светской журналистике. Адвокат Романовского говорил, что бывший главред Tatler делал материалы для «Тушите свет» по заданиям Собчак. Бигаев был администратором «Тушите свет».

Первоначально Собчак называла дело против своих коллег облавой на «последнюю свободную редакцию в России». Позже она извинилась перед Чемезовым за «действия коллег».

После возбуждения дела Собчак уехала из России, но вскоре вернулась. Появлялись неофициальные сообщения, что она является подозреваемой по делу, но эта информация не подтвердилась.