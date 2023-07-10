Математик и политик Михаил Лобанов уволен с должности доцента механико-математического факультета МГУ. Копию приказа он сам опубликовал в телеграм-канале.

По словам Лобанова, увольнение было проведено с «грубейшим и нарочитым нарушением» Трудового кодекса РФ. «Инициатива исходит не от руководства МГУ — увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне», — пишет он.

Ранее Лобанов сообщал, что его принуждают уволиться из университета из-за статуса «иностранного агента». Минюст объявил математика «иноагентом» 23 июня.

«[Ректор] Виктор Садовничий утверждает, что Университету поставлен ультиматум: или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает», — заявлял политик 7 июля. Он также отметил, что отказался увольняться по собственному желанию.

Михаил Лобанов — бывший кандидат в депутаты Госдумы и сооснователь платформы «ВыДвижение». В декабре 2022 года его квартиру обыскивали по делу о «фейках» про армию, возбужденному против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Тогда Лобанова избили и назначили 15 суток административного ареста по статье о неповиновении сотрудникам полиции. В мае 2023 года у Лобанова проводили повторный обыск, выломав дверь квартиры.