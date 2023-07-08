Доцент МГУ Михаил Лобанов заявил, что его принуждают уволиться из университета. Две недели назад его объявили «иностранным агентом»

Доцента МГУ и политика Михаила Лобанова принуждают уволиться из университета. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Формально такие требования связаны со статусом «иностранного агента», отметил Лобанов. «[Ректор] Виктор Садовничий утверждает, что Университету поставлен ультиматум: или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает», — заявил политик.

Закон действительно запрещает «иноагентам» преподавательскую деятельность, отметил Лобанов, однако не обязывает вузы увольнять их — администрация может предложить им перейти на другую должность, не связанную с преподаванием.

Однако политическое давление и желание руководства МГУ поддаться под незаконные указания властей оказывается сильнее и важней, чем соблюдение законодательства и репутация университета.

Лобанов отметил, что несколько дней назад ему передали просьбу ректора уйти по собственному желанию, в противном случае пообещав «в самом скором времени уволить». Он отказался.

Михаил Лобанов был объявлен «иностранным агентом» 23 июня.

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Годом позже он был научным руководителем у дочери Путина Катерины Тихоновой, когда она писала кандидатскую диссертацию.