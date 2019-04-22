Катерина Тихонова будет защищать кандидатскую диссертацию. Ее научный руководитель — ректор МГУ
Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую считают дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать диссертацию на соискание звания кандидат физико-математических наук. На соответствующий анонс на сайте МГУ обратили внимание «Открытые медиа».
Диссертация Тихоновой посвящена созданию устройств, помогающих летчикам и космонавтам лучше ориентироваться в пространстве при экстремальных условиях.
Научными руководителями Тихоновой будут ректор МГУ Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Как отмечают «Открытые медиа», за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза.
Научным руководителем при защите дипломных работ студентов Садовничий, исходя из данных базы МГУ, был и вовсе однажды в жизни — в 2011 году, а его подопечной была сама Катерина Тихонова.