Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую считают дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать диссертацию на соискание звания кандидат физико-математических наук. На соответствующий анонс на сайте МГУ обратили внимание «Открытые медиа».

Диссертация Тихоновой посвящена созданию устройств, помогающих летчикам и космонавтам лучше ориентироваться в пространстве при экстремальных условиях.

Научными руководителями Тихоновой будут ректор МГУ Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Как отмечают «Открытые медиа», за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза.