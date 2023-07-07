Телеканал «Грозный» показал Селиму Исмаилову. Она бежала от насилия в семье, но ее задержали и вернули в Чечню

ЧГТРК «Грозный» показал в эфире 20-летнюю Селиму Исмаилову, которая пыталась бежать в Германию из-за насилия в семье, но была задержана. Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии».

Выдержки из эфира опубликовал в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, который встретился с Исмаиловой, как утверждается, в доме ее родственников. Солтаев прикрепил к сообщению 32-секундный ролик, в котором он спрашивает Исмаилову, угрожает ли ей что-нибудь, ограничивают ли ее как-нибудь, на что она отвечает «Нет». В конце Исмаилова говорит по-чеченски (что именно, до конца неясно).

Мансур Солтаев заявил в эфире канала «Грозный», что «психологи» (видимо, активисты, помогавшие Исмаиловой — прим. «Медузы») «поработали» над Исмаиловой, «поэтому она благодарила нас в общении, что она сейчас находится с родственниками, с бабушкой, тетей, с отцом». Солтаев отметил, что Исмаилова находится «в очень хорошем состоянии», ей ничего не угрожает, а ее передвижение не ограничивают.

В кризисной группе «СК SOS», помогающей представителям ЛГБТК+ и жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе, сказали журналистам «Кавказ. Реалии», что власти часто записывают подобные видео после насильного возвращения людей в Чечню.

«Здесь единственное, что мы видим — Селима жива. Все остальные заявления про счастье в кругу семьи, просьбу оставить ее в покое — стандартны, они абсолютно одинаковы для всех других интервью девушек после похищения и возвращения туда, где они подвергались насилию», — сказала представитель группы Александра Мирошникова.

Селима Исмаилова родилась в Чечне, в возрасте 12 лет вместе с семьей переехала в Германию. Правозащитники говорили, что обстановка в семье Исмаиловой «всегда была неспокойной». Из-за насилия в семье Исмаилова обращалась к властям Германии, но затем отказалась от своих слов. По словам правозащитников, в 2021 году семья вернулась в Чечню, где отец часто избивал Исмаилову и угрожал убить.

В марте 2023 года Селима Исмаилова сбежала из Чечни, укрылась в убежище в Москве, а 12 июня попыталась улететь в Германию. Исмаилову задержали якобы из-за того, что она находится в розыске по делу о краже. Представители правоохранительных органов Чечни забрали Исмаилову в Грозный 13 июня, после чего она не появлялась на публике.

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