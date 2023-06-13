Девушку из Чечни, пытавшуюся сбежать в Германию из-за насилия в семье и задержанную в аэропорту Внуково, собираются увезти в Грозный 

Чеченские силовики забирают в Грозный 19-летнюю Селиму Исмаилову, которая пыталась уехать в Германию из-за насилия в семье и была задержана полицейскими в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет «Осторожно Media» со ссылкой на адвоката девушки Анастасию Тюняеву.

По словам Тюняевой, в ночь на 13 июня Исмаилову из изолятора отделения полиции аэропорта Внуково увезли в больницу с подозрением на аппендицит. Предварительный диагноз не подтвердился, и ее отправили обратно в изолятор.

Адвокат также рассказала, что чеченские силовики, приехавшие во Внуково, купили девушке билет на самолет в Чечню. Она предположила, что Исмаилову не стали вывозить вчера, чтобы не привлекать лишнего внимания.

«Мы сейчас звоним в прокуратуру, пытаемся это как-то обжаловать, но надежды мало. У них билет на 10 утра», — рассказала Тюняева.

Увезли ли девушку в Грозный, пока не сообщалось.

Селима Исмаилова родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Как рассказывали правозащитники, обстановка в семье «всегда была неспокойной». Исмаилова обращалась в Управление по делам молодежи Германии из-за насилия в семье, но позднее отказалась от своих слов. В 2021 году семья вернулась в Чечню, там отец часто избивал Исмаилову и угрожал убить, утверждали правозащитники.

5 марта Исмаилова сбежала из Чечни. 12 июня она попыталась улететь в Германию, но ее задержали. Полицейские заявили, что девушка якобы находится в розыске по делу о краже.

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