В московском аэропорту Внуково задержали девушку из Чечни, сбежавшую из-за насилия в семье

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали 19-летнюю Селиму Исмаилову, которая сбежала из дома из-за насилия и планировала уехать в Германию. Об этом сообщает правозащитный проект «Марем».

По информации «Консорциума женских НПО», полицейские заявили, что в Чечне на девушку возбуждено уголовное дело по статье о краже и что она якобы находится с апреля в розыске.

Селима Исмаилова родилась в Чечне. Когда ей было 12 лет, ее семья переехала в Германию. По данным правозащитников, обстановка в семье «всегда была неспокойной», девушка сообщала в Управление по делам молодежи Германии о насилии в семье, но позднее отказалась от своих слов под давлением матери. В 2021 году семья вернулась в Чечню.

«После возвращения в Чечню отец часто избивал девушку и угрожал убить. Жила Селима со своей бабушкой, матерью отца, а отец работал в Германии и иногда приезжал в Чечню. За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги», — говорится в сообщении проекта «Марем».

По данным правозащитников, 5 марта Исмаилова сбежала из Чечни, а 14 марта написала заявление о том, что ушла из дома добровольно и искать ее не нужно.

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